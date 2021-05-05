2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 103210511
103210511 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 103210511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Simav Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 306,26897
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103210511
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Simav Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 306,26897
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 266,59807
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 14+1
Yerleşen 2019: 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 272,49395
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 14+1
Yerleşen 2018 : 9
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,19856
Tavan Puan: 265,48187
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 230294
Kontenjan 2017 : 14+1
Yerleşen 2017 : 15
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.