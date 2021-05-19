2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103230499

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103230499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 264,25953

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 344,70681

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 408145

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103230499

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 264,25953

Tavan Puan: 344,70681

Başarı Sıralaması: 408145

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,36516

Tavan Puan: 335,13173

Başarı Sıralaması: 417465

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,12073

Tavan Puan: 335,92054

Başarı Sıralaması : 437000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,122

Tavan Puan: 323,03209

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 297115

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.