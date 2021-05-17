2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103210044

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103210044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 380,87289

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 441,48407

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 24766

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210044

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,87289

Tavan Puan: 441,48407

Başarı Sıralaması: 24766

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,53111

Tavan Puan: 415,87446

Başarı Sıralaması: 24379

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 374,60122

Tavan Puan: 428,82614

Başarı Sıralaması : 25500

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,82587

Tavan Puan: 431,93799

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34103

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.