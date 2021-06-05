2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103251526

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103251526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü , Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 230,3643

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1163585

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251526

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,3643

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1163585

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,96359

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1152364

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31