2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 103210071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 239,2161

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 248,65844

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 481411

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210071

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,2161

Tavan Puan: 248,65844

Başarı Sıralaması: 481411

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 228,34394

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 229,11452

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 15+1

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.