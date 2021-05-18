2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210547
103210547 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103210547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 303,20936
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 397,23698
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 201451
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103210547
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 303,20936
Tavan Puan: 397,23698
Başarı Sıralaması: 201451
Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8
Yerleşen 2020 – 2021: 308
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,59908
Tavan Puan: 413,05341
Başarı Sıralaması: 154608
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 328,55483
Tavan Puan: 410,40189
Başarı Sıralaması : 109000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,30873
Tavan Puan: 413,56321
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77060
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.