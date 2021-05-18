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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210547

103210547 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210547

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 103210547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 303,20936

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 397,23698

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 201451

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210547   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,20936

Tavan Puan: 397,23698

Başarı Sıralaması: 201451

Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8

Yerleşen 2020 – 2021: 308

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,59908

Tavan Puan: 413,05341

Başarı Sıralaması:  154608

Kontenjan 2019:  200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,55483

Tavan Puan: 410,40189

Başarı Sıralaması :  109000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,30873

Tavan Puan: 413,56321

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  77060

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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