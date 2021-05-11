2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103210168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 227,54036

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 304,89786

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 787302

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210168

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,54036

Tavan Puan: 304,89786

Başarı Sıralaması: 787302

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,26228

Tavan Puan: 285,12078

Başarı Sıralaması: 781134

Kontenjan 2019: 140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 291,34068

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 111

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,93209

Tavan Puan: 325,15073

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 315225

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.