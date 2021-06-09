2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251792

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 103251792 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Simav Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 217,31933

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1336342

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251792

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Simav Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,31933

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1336342

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,24461

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1205002

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36