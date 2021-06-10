2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103290197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103290197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Pazarlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 203,36801

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1530921

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290197

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,36801

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1530921

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,62154

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1503184

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31