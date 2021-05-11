2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103210626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103210626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü , Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanı: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 0

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210626

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,94814

Tavan Puan: 218,94814

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 1085351

Kontenjan 2017 : 1+0

Yerleşen 2017 : 1

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.