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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210123

103210123 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 103210123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 264,23298

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 377,15285

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 408311

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210123   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,23298

Tavan Puan: 377,15285

Başarı Sıralaması: 408311

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,20666

Tavan Puan: 369,26061

Başarı Sıralaması:  341286

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,31332

Tavan Puan: 355,75185

Başarı Sıralaması :  313000

Kontenjan 2018 :  85+3

Yerleşen 2018 : 88

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,31696

Tavan Puan: 347,86264

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  332050

Kontenjan 2017 :  85+3

Yerleşen 2017 : 88

taban-puan.jpg

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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