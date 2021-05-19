2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210123
103210123 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 103210123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 264,23298
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 377,15285
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 408311
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103210123
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 264,23298
Tavan Puan: 377,15285
Başarı Sıralaması: 408311
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,20666
Tavan Puan: 369,26061
Başarı Sıralaması: 341286
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 283,31332
Tavan Puan: 355,75185
Başarı Sıralaması : 313000
Kontenjan 2018 : 85+3
Yerleşen 2018 : 88
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,31696
Tavan Puan: 347,86264
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 332050
Kontenjan 2017 : 85+3
Yerleşen 2017 : 88
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.