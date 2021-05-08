2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300310905

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300310905 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 98+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 98 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 357,11367

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 384,48637

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 115984

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300310905

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,11367

Tavan Puan: 384,48637

Başarı Sıralaması: 115984

Kontenjan 2020 – 2021 : 98+0

Yerleşen 2020 – 2021: 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,68614

Tavan Puan: 374,80677

Başarı Sıralaması: 151883

Kontenjan 2019: 132+0

Yerleşen 2019: 132

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,62903

Tavan Puan: 365,54246

Başarı Sıralaması : 117000

Kontenjan 2018 : 157+0

Yerleşen 2018 : 157

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,06855

Tavan Puan: 401,77336

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 69270

Kontenjan 2017 : 164+0

Yerleşen 2017 : 164

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.