2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300310905
300310905 | Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300310905 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 98+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 98 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 357,11367
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 384,48637
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 115984
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300310905
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,11367
Tavan Puan: 384,48637
Başarı Sıralaması: 115984
Kontenjan 2020 – 2021 : 98+0
Yerleşen 2020 – 2021: 98
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,68614
Tavan Puan: 374,80677
Başarı Sıralaması: 151883
Kontenjan 2019: 132+0
Yerleşen 2019: 132
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,62903
Tavan Puan: 365,54246
Başarı Sıralaması : 117000
Kontenjan 2018 : 157+0
Yerleşen 2018 : 157
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 374,06855
Tavan Puan: 401,77336
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 69270
Kontenjan 2017 : 164+0
Yerleşen 2017 : 164
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.