2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300311718
300311718 | Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300311718 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 340,52542
Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 361,55008
Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 83295
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300311718
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,52542
Tavan Puan: 361,55008
Başarı Sıralaması: 83295
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,4032
Tavan Puan: 354,32411
Başarı Sıralaması: 174305
Kontenjan 2019: 26+0
Yerleşen 2019: 26
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 330,31877
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 55+0
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,35526
Tavan Puan: 362,54286
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 209024
Kontenjan 2017 : 41+0
Yerleşen 2017 : 41
Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.