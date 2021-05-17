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2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300311718

300311718 | Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300311718

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi   Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 300311718 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü , Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 340,52542

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 361,55008

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 83295

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300311718   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,52542

Tavan Puan: 361,55008

Başarı Sıralaması: 83295

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,4032

Tavan Puan: 354,32411

Başarı Sıralaması:  174305

Kontenjan 2019:  26+0

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 330,31877

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  55+0

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,35526

Tavan Puan: 362,54286

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  209024

Kontenjan 2017 :  41+0

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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