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2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390309

300390309 | Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi   Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300390309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 311,94814

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 319,25907

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 245159

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390309   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,94814

Tavan Puan: 319,25907

Başarı Sıralaması: 245159

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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