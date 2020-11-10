2021 LGS hangi konudan kaç soru çıkacak? LGS 2021'de çıkacak konular
2021 LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılında Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı tarihi açıkladı. Sınava girecek olan adaylar LGS 2021'de çıkacak konuları ve hangi konudan kaç soru çıkacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.
2021 yılında LGS'de adaylar sadece 8.Sınıf müfredatından sorumlu olacak. Yani adayların sınava hazırlanırken 8.sınıf odaklı çalışmaları önemli. Bizde sizler için 2021 Liseye Geçiş Konularını Müfredatını ve sınavda kaç soru çıkacağına ilişkin detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte 2021 LGS(Liseye Geçiş Sınavı) konuları ve diğer bilgiler...
LGS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK?
2021 LGS’de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.
LGS 2021 SINAV KONULARI NELERDİR?
2021 LGS Matematik Konuları
2021 LGS Matematik Konuları sınavında toplamda 20 soru çıkmaktadır. Sınavın tamamı ise 90 sorudan oluşacaktır. İşte 2021 LGS Matematik Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
2021 LGS Fen Bilgisi Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Enerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Vermiş olduğumuz konular güncellenmiş müfredata uygundur.
2021 LGS Türkçe Konuları
2021 LGS Türkçe Konuları aşağıda vermiş olduğumuz gibidir.
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Parçada Anlam
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Fiilimsiler
Cümlenin Ögeleri
Cümle Vurgusu
Fiillde Çatı
Yazı Türleri
Anlatım Bozukluklar
Cümle Çeşitleri
Söz Sanatları
2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları
Aşağıda vermiş olduğumuz konulara ağırlık vererek daha verimli çalışmanıza katkı sağlayabilirsiniz. İşte; 2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları
M.Kemalin Hayatı
I. Dünya Savaşında Türkiye
Mondros Anlaşması
Kuvayı Milliye
Misakı Milli
Hıyaneti Vataniye
Kurtuluş Savaşı Cepheleri
Maarif Kongresi
Sakarya Savaşı
Cumhuriyetin ilanı
Büyük Taaruz
Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
Cumhuriyetin ilanı
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Kanunlar
Şapka kanunu
Miladi Takvim
Hicri Takvim
Kabotaj Kanunu
M.Kemale Suikast Girişimi
Harf İnkılabı
Dil Alanında Yenilikler
Kültür Alanında Yenilikler
Sağlık Alanında Yenilikler
M.Kemalin Ölümü
2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
İşte; 2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
2021 LGS İngilizce Konuları
Friendship
Teen Life
In the Kitchen
On the Phone
The Internet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
LGS 2021'DE HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;
LGS sınavına girip iyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler LGS sınavına gece gündüz hazırlanmaya devam ediyor. LGS sınavına hazırlanan adaylar, LGS sınavında hangi konulardan ne kadar soru çıktığını merak ediyor. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.
SÖZELDEN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
SAYISALDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40