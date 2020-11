2021 LGS hangi konudan kaç soru çıkacak? LGS 2021'de çıkacak konular

2021 yılında LGS'de adaylar sadece 8.Sınıf müfredatından sorumlu olacak. Yani adayların sınava hazırlanırken 8.sınıf odaklı çalışmaları önemli. Bizde sizler için 2021 Liseye Geçiş Konularını Müfredatını ve sınavda kaç soru çıkacağına ilişkin detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte 2021 LGS(Liseye Geçiş Sınavı) konuları ve diğer bilgiler...

LGS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK?

2021 LGS’de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.

LGS 2021 SINAV KONULARI NELERDİR?

2021 LGS Matematik Konuları

2021 LGS Matematik Konuları sınavında toplamda 20 soru çıkmaktadır. Sınavın tamamı ise 90 sorudan oluşacaktır. İşte 2021 LGS Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

2021 LGS Fen Bilgisi Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Vermiş olduğumuz konular güncellenmiş müfredata uygundur.

2021 LGS Türkçe Konuları

2021 LGS Türkçe Konuları aşağıda vermiş olduğumuz gibidir.

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Parçada Anlam

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Fiilimsiler

Cümlenin Ögeleri

Cümle Vurgusu

Fiillde Çatı

Yazı Türleri

Anlatım Bozukluklar

Cümle Çeşitleri

Söz Sanatları

2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları

Aşağıda vermiş olduğumuz konulara ağırlık vererek daha verimli çalışmanıza katkı sağlayabilirsiniz. İşte; 2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları

M.Kemalin Hayatı

I. Dünya Savaşında Türkiye

Mondros Anlaşması

Kuvayı Milliye

Misakı Milli

Hıyaneti Vataniye

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Maarif Kongresi

Sakarya Savaşı

Cumhuriyetin ilanı

Büyük Taaruz

Sevr Antlaşması

Lozan Antlaşması

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Kanunlar

Şapka kanunu

Miladi Takvim

Hicri Takvim

Kabotaj Kanunu

M.Kemale Suikast Girişimi

Harf İnkılabı

Dil Alanında Yenilikler

Kültür Alanında Yenilikler

Sağlık Alanında Yenilikler

M.Kemalin Ölümü

2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

İşte; 2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

İnsan İradesi ve Kader

Allah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar

2021 LGS İngilizce Konuları

Friendship

Teen Life

In the Kitchen

On the Phone

The Internet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces

LGS 2021'DE HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;

LGS sınavına girip iyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler LGS sınavına gece gündüz hazırlanmaya devam ediyor. LGS sınavına hazırlanan adaylar, LGS sınavında hangi konulardan ne kadar soru çıktığını merak ediyor. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

SÖZELDEN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISALDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40