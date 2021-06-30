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  3. 2021 LGS sonuç ekranı: LGS sonuçları açıklandı!

2021 LGS sonuç ekranı: LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

2021 LGS sonuç ekranı: LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ayrıntılar geliyor...

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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