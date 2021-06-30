2021 LGS sonuç ekranı: LGS sonuçları açıklandı!
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
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ayrıntılar geliyor...
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