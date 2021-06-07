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2021 LGS sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS sonuç öğrenme ekranı meb.gov.tr

6 Haziran 2021 tarihinde merkezi olarak uygulanan Liseye Geçiş Sınavına (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katılım gösterdi. Yüksek puan alarak istedikleri okula girmeye çabalayan adaylar sonuçlarını öğrenmek için can atıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte LGS sonuç öğrenme ekranı linki.

2021 LGS sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS sonuç öğrenme ekranı meb.gov.tr

İyi bir lise için LGS'ye katılarak zorlu sorular karşısında ter döken yüzbinlerce aday sınav çıkışı hemen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna yanıt aramaya başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği liseye giriş sınavının sonuçlarını öğrenmek için LGS sonuç öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

Bu yıl 6 Haziran Pazar günü koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 30 Haziran günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

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LGS SORU VE CEVAPLARI!

2021 LGS sonuçları beklenirken soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. İşte LGS'de sorulan soruların cevap anahtarı;

LGS SÖZEL CEVAP ANAHTARI 

LGS SAYISAL CEVAP ANAHTARI 

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS'ye katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? LGS sonuç öğrenme ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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