2021 LGS tercihleri Temmuz ayı içerisinde yapılacak. LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri 20 Haziran'dan sonra netleşecek. Yüzdelik dilim bir LGS adayının sıralamasının yüzde olarak ifadesidir. 8. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavın ardından 2021 LGS yüzdelik dilimleri düşer mi? Lise taban puanları düşer mi 2021? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

2021 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ DÜŞER Mİ?

LGS'de Orta öğretim başarı puanı kalktı mı? sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "YKS ortaöğretim başarı puanının kaldırılması ÖSYM ile alakalı bir konudur. Kaldırılacaksa ÖSYM karar verebilir. Ancak LGS'de orta öğretim başarı puanının kaldırılması Milli Eğitim Bakanlı ile alakalıdır, ona biz karar vereceğiz. Çocuklarımızı öğretmenlerimiz tanıyorlar. Geçen seneden dersine girdim çocuğun ne olduğunu biliyorum. 6. sınıftaki notunu görüyorum, 7. sınıftaki notunu görüyorum. Biz şuanda bir kılavuz hazırlığı içerisindeyiz. LGS orta öğretim başarı puanı ile ilgili ne tür bişey yapılabilir veya nasıl bir tedbir alınabilir. Bizim bir Eğitim Bilim Kurulu'muz var. Ölçme ve değerlendirmecilerin de ağırlıkta olduğu bir kurul. Buradan bir görş ortaya çıktı. Bunun şuanda daha rafine haline gelmesi için uğraşıyoruz. Kılavuz yayınlandığında bunu görecekler. Örneğin o kılavuzda artık okula gidip de sınav başvurusu yapmanın gerekmeyeceği de görecek. Otomatik olacağını da görecekler." açıklamasında bulundu.

Buna göre bu yıl lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin geçtiğimiz yıldan farklı olmayacağı öngörülüyor. İşte 2020 lise taban puanları ve kontenjanları;

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01



En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ) taban puanı yüzdelik dilimi

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ) taban puanı yüzdelik dilimi

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 478,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,17

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER) TABAN PUANI YÜZDELİK DİLİMİ

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 469,51

En yüksek yüzdelik dilim: 2,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 465,61

En yüksek yüzdelik dilim: 2,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,26

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 461,72

En yüksek yüzdelik dilim: 2,91

En düşük yüzdelik dilim: 0,57

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 461,49

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 461,27

En yüksek yüzdelik dilim: 12,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,11

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 460,79

En yüksek yüzdelik dilim: 3,02

En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,61

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,12

En yüksek yüzdelik dilim: 3,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,6

En yüksek yüzdelik dilim: 3,53

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 456

En yüksek yüzdelik dilim: 3,6

En düşük yüzdelik dilim: 1,05

KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 452,94

En yüksek yüzdelik dilim: 4

En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,24

En yüksek yüzdelik dilim: 14,1

En düşük yüzdelik dilim: 0,56

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 448,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 447,54

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,39

En yüksek yüzdelik dilim: 4,75

En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 446,79

En yüksek yüzdelik dilim: 4,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 446,56

En yüksek yüzdelik dilim: 4,85

En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 180Taban Puan: 445,98

En yüksek yüzdelik dilim: 4,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

DR. VASIF TOPÇU FEN LİSESİ - (ŞİLE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 445,85

En yüksek yüzdelik dilim: 4,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,62

HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 444,73

En yüksek yüzdelik dilim: 5,12

En düşük yüzdelik dilim: 2,87

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 443,45

En yüksek yüzdelik dilim: 5,3

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 443,1

En yüksek yüzdelik dilim: 5,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,13

İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 441,1

En yüksek yüzdelik dilim: 5,63

En düşük yüzdelik dilim: 2,86

DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 440,77

En yüksek yüzdelik dilim: 5,68

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,56

En yüksek yüzdelik dilim: 5,71

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 440,38

En yüksek yüzdelik dilim: 5,74

En düşük yüzdelik dilim: 2,31

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Rusça - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 440,03

En yüksek yüzdelik dilim: 5,79

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 440,02

En yüksek yüzdelik dilim: 5,79

En düşük yüzdelik dilim: 3,06

İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 439,54

En yüksek yüzdelik dilim: 5,87

En düşük yüzdelik dilim: 3,14

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 438,85

En yüksek yüzdelik dilim: 5,97

En düşük yüzdelik dilim: 0,53

PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 438,12

En yüksek yüzdelik dilim: 6,08

En düşük yüzdelik dilim: 4,09

ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 436,31

En yüksek yüzdelik dilim: 6,36

En düşük yüzdelik dilim: 1,84

SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 436,02

En yüksek yüzdelik dilim: 6,41

En düşük yüzdelik dilim: 3,28

MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 435,48

En yüksek yüzdelik dilim: 6,49

En düşük yüzdelik dilim: 2,32

GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 435,18

En yüksek yüzdelik dilim: 6,54

En düşük yüzdelik dilim: 3,83

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - İspanyolca (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 434,02

En yüksek yüzdelik dilim: 6,71

En düşük yüzdelik dilim: 3,66

BEŞİKTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Almanca - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 433,62

En yüksek yüzdelik dilim: 6,78

En düşük yüzdelik dilim: 2,7

PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 433,01

En yüksek yüzdelik dilim: 6,87

En düşük yüzdelik dilim: 1,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 431,87

En yüksek yüzdelik dilim: 7,06

En düşük yüzdelik dilim: 3,44

YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 431,73

En yüksek yüzdelik dilim: 7,07

En düşük yüzdelik dilim: 4,96

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek-Arapça - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 431,71

En yüksek yüzdelik dilim: 7,08

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 210

Taban Puan: 431,52

En yüksek yüzdelik dilim: 7,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,35

GAZİ ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 210

Taban Puan: 430,26

En yüksek yüzdelik dilim: 7,31

En düşük yüzdelik dilim: 2,64

HABİRE YAHŞİ ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 210

Taban Puan: 429,52

En yüksek yüzdelik dilim: 7,42

En düşük yüzdelik dilim: 3,35

ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 428,49

En yüksek yüzdelik dilim: 7,59

En düşük yüzdelik dilim: 3,78

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİSİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 428,29

En yüksek yüzdelik dilim: 7,62

En düşük yüzdelik dilim: 3,28

ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 428,28

En yüksek yüzdelik dilim: 7,62

En düşük yüzdelik dilim: 3,76

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - İspanyolca - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 427,47

En yüksek yüzdelik dilim: 7,75

En düşük yüzdelik dilim: 3,07

KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 427,34

En yüksek yüzdelik dilim: 7,77

En düşük yüzdelik dilim: 4,2

MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 427,17

En yüksek yüzdelik dilim: 7,8

En düşük yüzdelik dilim: 4,96

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 426,76

En yüksek yüzdelik dilim: 7,86

En düşük yüzdelik dilim: 3,37

FATİH SULTAN MEHMET ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 425,85

En yüksek yüzdelik dilim: 8,02

En düşük yüzdelik dilim: 0,61

HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 425,11

En yüksek yüzdelik dilim: 8,14

En düşük yüzdelik dilim: 2,62

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 424,98

En yüksek yüzdelik dilim: 8,17

En düşük yüzdelik dilim: 4,37

İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 424,73

En yüksek yüzdelik dilim: 8,21

En düşük yüzdelik dilim: 1,49

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 424,57

En yüksek yüzdelik dilim: 8,23

En düşük yüzdelik dilim: 1,26

BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 424,04

En yüksek yüzdelik dilim: 8,32

En düşük yüzdelik dilim: 5,11

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 423,63

En yüksek yüzdelik dilim: 8,39

En düşük yüzdelik dilim: 4,82

HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,97

En yüksek yüzdelik dilim: 8,5

En düşük yüzdelik dilim:4,88

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,68

En yüksek yüzdelik dilim: 8,56

En düşük yüzdelik dilim: 6,24

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,63

En yüksek yüzdelik dilim: 8,56

En düşük yüzdelik dilim: 3,57

BEYOĞLU KIZ ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,1

En yüksek yüzdelik dilim: 8,66

En düşük yüzdelik dilim: 3,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - Almanca - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,1

En yüksek yüzdelik dilim: 8,66

En düşük yüzdelik dilim: 5,85

GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,04

En yüksek yüzdelik dilim: 8,67

En düşük yüzdelik dilim: 4,32

VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 419,8

En yüksek yüzdelik dilim: 9,06

En düşük yüzdelik dilim: 4,38

MEVLANA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 419,4

En yüksek yüzdelik dilim: 9,13

En düşük yüzdelik dilim: 4,83

ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 417,91

En yüksek yüzdelik dilim: 9,39

En düşük yüzdelik dilim: 6,05

ÇAMLICA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 417,89

En yüksek yüzdelik dilim: 9,4

En düşük yüzdelik dilim: 2,22

DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 417,67

En yüksek yüzdelik dilim: 9,44

En düşük yüzdelik dilim: 5,82

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- Erkek-İngilizce - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 416,9

En yüksek yüzdelik dilim: 9,57

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 416,69

En yüksek yüzdelik dilim: 9,61

En düşük yüzdelik dilim: 3,46

ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 415,99

En yüksek yüzdelik dilim: 9,73

En düşük yüzdelik dilim: 5,79

AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 413,98

En yüksek yüzdelik dilim: 10,09

En düşük yüzdelik dilim: 5,38

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 412,94

En yüksek yüzdelik dilim: 10,28

En düşük yüzdelik dilim: 3,98

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (SULTANGAZİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 412,72

En yüksek yüzdelik dilim: 10,32

En düşük yüzdelik dilim: 7,11

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -Erkek-İngilizce - (PENDİK)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 412,37

En yüksek yüzdelik dilim: 10,39

En düşük yüzdelik dilim: 1,28

KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 410,6

En yüksek yüzdelik dilim: 10,73

En düşük yüzdelik dilim: 3,94

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 410,07

En yüksek yüzdelik dilim: 10,83

En düşük yüzdelik dilim: 4,56

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 409,77

En yüksek yüzdelik dilim: 10,88

En düşük yüzdelik dilim: 8,02

PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ - (BEYKOZ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 408,23

En yüksek yüzdelik dilim: 11,18

En düşük yüzdelik dilim: 7,32

ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 407,76

En yüksek yüzdelik dilim: 11,28

En düşük yüzdelik dilim: 1,97

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 404,27

En yüksek yüzdelik dilim: 11,98

En düşük yüzdelik dilim: 2,47

ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 402,94

En yüksek yüzdelik dilim: 12,25

En düşük yüzdelik dilim: 4,32

ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 402,46

En yüksek yüzdelik dilim: 12,35

En düşük yüzdelik dilim: 5,72

ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 401,41

En yüksek yüzdelik dilim: 12,57

En düşük yüzdelik dilim: 6,29

HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 398,76

En yüksek yüzdelik dilim: 13,12

En düşük yüzdelik dilim: 8,31

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Arapça - (PENDİK)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 395,73

En yüksek yüzdelik dilim: 13,78

En düşük yüzdelik dilim: 5,71

KAPTAN AHMET ERDOĞAN ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 393,51

En yüksek yüzdelik dilim: 14,28

En düşük yüzdelik dilim: 7,78

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 393,43

En yüksek yüzdelik dilim: 14,3

En düşük yüzdelik dilim: 8,88

ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 391,1

En yüksek yüzdelik dilim: 14,82

En düşük yüzdelik dilim: 3,86

BAYRAMPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 391,04

En yüksek yüzdelik dilim: 14,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,06

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 390,83

En yüksek yüzdelik dilim: 14,88

En düşük yüzdelik dilim: 3,62

KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 387,97

En yüksek yüzdelik dilim: 15,55

En düşük yüzdelik dilim: 5,55

TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 387,94

En yüksek yüzdelik dilim: 15,56

En düşük yüzdelik dilim: 1,61

ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 387,49

En yüksek yüzdelik dilim: 15,67

En düşük yüzdelik dilim: 9,13

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 386,77

En yüksek yüzdelik dilim: 15,84

En düşük yüzdelik dilim: 7,55

PENDİK ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 383,3

En yüksek yüzdelik dilim: 16,18

En düşük yüzdelik dilim: 7,16

OYA-ALİ OSMAN KEÇECİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (ŞİLE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 485,19

En yüksek yüzdelik dilim: 16,21

En düşük yüzdelik dilim: 5,53

ŞEHİT MUHAMMED FAZLI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 382,24

En yüksek yüzdelik dilim: 16,92

En düşük yüzdelik dilim: 7,96

GÜZELYURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 381,58

En yüksek yüzdelik dilim: 17,09

En düşük yüzdelik dilim: 2,96

ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 380,66

En yüksek yüzdelik dilim: 17,31

En düşük yüzdelik dilim: 5,37

ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 379,94

En yüksek yüzdelik dilim: 17,5

En düşük yüzdelik dilim: 10,97

HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 377,49

En yüksek yüzdelik dilim: 18,12

En düşük yüzdelik dilim: 9,92

FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 377,12

En yüksek yüzdelik dilim: 18,22

En düşük yüzdelik dilim: 6,17

ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 386,85

En yüksek yüzdelik dilim: 18,29

En düşük yüzdelik dilim: 9,57

ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 375,67

En yüksek yüzdelik dilim: 18,6

En düşük yüzdelik dilim: 11,29

RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SANCAKTEPE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 375,51

En yüksek yüzdelik dilim: 18,64

En düşük yüzdelik dilim: 9,44

ŞEHİT SERVET ASMAZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 375

En yüksek yüzdelik dilim: 18,78

En düşük yüzdelik dilim: 10,67

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kız - İngilizce - (ÇEKMEKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 374,83

En yüksek yüzdelik dilim: 18,83

En düşük yüzdelik dilim: 10,67

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 374,66

En yüksek yüzdelik dilim: 18,87

En düşük yüzdelik dilim: 11,14

SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 373,92

En yüksek yüzdelik dilim: 19,08

En düşük yüzdelik dilim: 12,73

ŞEHİT ŞİRİN DİRİL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 373,8

En yüksek yüzdelik dilim: 19,11

En düşük yüzdelik dilim: 2,72

ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,46

En yüksek yüzdelik dilim: 19,21

En düşük yüzdelik dilim: 3,59

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANGAZİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,38

En yüksek yüzdelik dilim: 19,23

En düşük yüzdelik dilim: 5,49

MALTEPE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,19

En yüksek yüzdelik dilim: 19,27

En düşük yüzdelik dilim: 8,73

HANDAN HAYRETTİN YELKİKANAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 370,52

En yüksek yüzdelik dilim: 20,01

En düşük yüzdelik dilim: 9,64

AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 370,36

En yüksek yüzdelik dilim: 20,06

En düşük yüzdelik dilim: 6,49

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 368,34

En yüksek yüzdelik dilim: 20,62

En düşük yüzdelik dilim: 9,1

HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 367,55

En yüksek yüzdelik dilim: 20,84

En düşük yüzdelik dilim: 8,06

ŞEHİT TÜRKMEN TEKİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENLER)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 367,46

En yüksek yüzdelik dilim: 20,86

En düşük yüzdelik dilim: 39,61

FUAT SEZGİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 365,2

En yüksek yüzdelik dilim: 21,49

En düşük yüzdelik dilim: 5,41

MEHMET EMİN HOROZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 365,04

En yüksek yüzdelik dilim: 21,53

En düşük yüzdelik dilim: 10,14

HIZIR REİS KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 365,04

En yüksek yüzdelik dilim: 21,53

En düşük yüzdelik dilim: 9,49

TUZLA MAHİR İZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

ŞEHİT MUSTAFA KAYMAKÇI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 362,15

En yüksek yüzdelik dilim: 22,38

En düşük yüzdelik dilim: 10,17

ŞEHİT FATİH SATIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SARIYER)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 361,64

En yüksek yüzdelik dilim: 22,53

En düşük yüzdelik dilim: 5,44

ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Çince - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 359,95

En yüksek yüzdelik dilim: 23,04

En düşük yüzdelik dilim: 8,18

TUZLA MAHİR İZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

ÇEKMEKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÇEKMEKÖY)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 359,51

En yüksek yüzdelik dilim: 23,18

En düşük yüzdelik dilim: 9,89

EYÜPSULTAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 359,13

En yüksek yüzdelik dilim: 23,29

En düşük yüzdelik dilim: 7,52

HEZARFEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 358,38

En yüksek yüzdelik dilim: 23,51

En düşük yüzdelik dilim: 13,08

BAKIRKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 358,29

En yüksek yüzdelik dilim: 23,54

En düşük yüzdelik dilim: 10,43

PENDİK TÜRK TELEKOM ŞEHİT MURAT MERTEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 357,93

En yüksek yüzdelik dilim: 23,65

En düşük yüzdelik dilim: 12,51

İTO İBRAHİM ÇAĞLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 357,4

En yüksek yüzdelik dilim: 23,81

En düşük yüzdelik dilim: 3,61

ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 356,59

En yüksek yüzdelik dilim: 24,06

En düşük yüzdelik dilim: 11,7

HASBAHÇE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 356,12

En yüksek yüzdelik dilim: 24,2

En düşük yüzdelik dilim: 5,53

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 355,07

En yüksek yüzdelik dilim: 24,54

En düşük yüzdelik dilim: 8,92

PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 352,29

En yüksek yüzdelik dilim: 25,44

En düşük yüzdelik dilim: 12,92

AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 351,38

En yüksek yüzdelik dilim: 25,73

En düşük yüzdelik dilim: 11,65

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 349,58

En yüksek yüzdelik dilim: 26,3

En düşük yüzdelik dilim: 14,39

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 348,9

En yüksek yüzdelik dilim: 26,53

En düşük yüzdelik dilim: 13,91

SELİMİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 348,85

En yüksek yüzdelik dilim: 26,55

En düşük yüzdelik dilim: 14,29

SULTANBEYLİ SABİHAN GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (SULTANBEYLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 346,66

En yüksek yüzdelik dilim: 27,27

En düşük yüzdelik dilim: 15,66

TOKİ GÜNEŞPARKEVLERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 346,2

En yüksek yüzdelik dilim: 27,43

En düşük yüzdelik dilim: 8,73

HANDEN HAYRETTİN YELİKANAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 344,87

En yüksek yüzdelik dilim: 27,88

En düşük yüzdelik dilim: 12,52

SABRİ ÜLKER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANGAZİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 344,6

En yüksek yüzdelik dilim: 27,97

En düşük yüzdelik dilim: 14,47

BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 342,54

En yüksek yüzdelik dilim: 28,67

En düşük yüzdelik dilim: 10,16

AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 340,91

En yüksek yüzdelik dilim: 29,23

En düşük yüzdelik dilim: 13,5

ŞEHİT KEMAL EKÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 340,71

En yüksek yüzdelik dilim: 29,3

En düşük yüzdelik dilim: 6,02

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 340,42

En yüksek yüzdelik dilim: 29,4

En düşük yüzdelik dilim: 14,57

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 335,88

En yüksek yüzdelik dilim: 31

En düşük yüzdelik dilim: 9,18

ORHANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 335,24

En yüksek yüzdelik dilim: 31,23

En düşük yüzdelik dilim: 12,81

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 355,18

En yüksek yüzdelik dilim: 31,25

En düşük yüzdelik dilim: 14,21

EYÜPSULTAN ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 335,07

En yüksek yüzdelik dilim: 31,29

En düşük yüzdelik dilim: 17,44

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 335,02

En yüksek yüzdelik dilim: 31,31

En düşük yüzdelik dilim: 15,02

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 334,29

En yüksek yüzdelik dilim: 31,58

En düşük yüzdelik dilim: 11,91

PENDİK BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 334,25

En yüksek yüzdelik dilim: 31,59

En düşük yüzdelik dilim: 23,24

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI- (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 332,92

En yüksek yüzdelik dilim: 32,06

En düşük yüzdelik dilim: 15,88

ŞEHİT SALİH ALIŞKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 332,78

En yüksek yüzdelik dilim: 32,11

En düşük yüzdelik dilim: 17,12

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 329,96

En yüksek yüzdelik dilim: 33,14

En düşük yüzdelik dilim: 16,82

75.YIL DEVLET MALZEME OFİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SANCAKTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 328,5

En yüksek yüzdelik dilim: 33,68

En düşük yüzdelik dilim: 18,2

ZEYTİNBURNU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 337,85

En yüksek yüzdelik dilim: 33,93

En düşük yüzdelik dilim: 20,18

TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (TUZLA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 326,61

En yüksek yüzdelik dilim: 34,38

En düşük yüzdelik dilim: 8,83

İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 325,98

En yüksek yüzdelik dilim: 34,62

En düşük yüzdelik dilim: 11,63

SÜLEYMAN ŞAH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 325,04

En yüksek yüzdelik dilim: 34,98

En düşük yüzdelik dilim: 17,53

ÜMRANİYE ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI) - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 325,02

En yüksek yüzdelik dilim: 34,99

En düşük yüzdelik dilim: 12,45

İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,95

En yüksek yüzdelik dilim: 35,01

En düşük yüzdelik dilim: 13,34

İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESLİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,71

En yüksek yüzdelik dilim: 35,1

En düşük yüzdelik dilim: 20,96

AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,48

En yüksek yüzdelik dilim: 35,19

En düşük yüzdelik dilim: 20,96

İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 323,88

En yüksek yüzdelik dilim: 35,43

En düşük yüzdelik dilim: 19,88

MELEK AKNİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 323,29

En yüksek yüzdelik dilim: 35,66

En düşük yüzdelik dilim: 17,41

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 322,52

En yüksek yüzdelik dilim: 35,95

En düşük yüzdelik dilim: 13,55

YAKACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 322,01

En yüksek yüzdelik dilim: 36,15

En düşük yüzdelik dilim: 21,8

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYKOZ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 321,17

En yüksek yüzdelik dilim: 36,48

En düşük yüzdelik dilim: 11,61

PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,67

En yüksek yüzdelik dilim: 36,67

En düşük yüzdelik dilim: 13,65

TUNCAY AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,44

En yüksek yüzdelik dilim: 36,76

En düşük yüzdelik dilim: 18,3

TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,38

En yüksek yüzdelik dilim: 36,78

En düşük yüzdelik dilim: 14,44

SULTANAHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 319,67

En yüksek yüzdelik dilim: 37,05

En düşük yüzdelik dilim: 17,34

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 318,85

En yüksek yüzdelik dilim: 37,37

En düşük yüzdelik dilim: 13,31

GÜRPINAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 317,67

En yüksek yüzdelik dilim: 37,84

En düşük yüzdelik dilim: 14,95

AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 315,9

En yüksek yüzdelik dilim: 38,54

En düşük yüzdelik dilim: 10,47

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 314,19

En yüksek yüzdelik dilim: 39,22

En düşük yüzdelik dilim: 12,58

BORSA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAŞAKŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 312,66

En yüksek yüzdelik dilim: 39,84

En düşük yüzdelik dilim: 16,05

SELİMİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 311,54

En yüksek yüzdelik dilim: 40,29

En düşük yüzdelik dilim: 24,22

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 311,02

En yüksek yüzdelik dilim: 40,51

En düşük yüzdelik dilim: 13,59

İSMET AKTAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 310,87

En yüksek yüzdelik dilim: 40,57

En düşük yüzdelik dilim: 18,51

SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 310,7

En yüksek yüzdelik dilim: 40,64

En düşük yüzdelik dilim: 13,13

ALİBEYKÖY MESLEKİVE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 310,28

En yüksek yüzdelik dilim: 40,81

En düşük yüzdelik dilim: 14,48

ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 309,13

En yüksek yüzdelik dilim: 41,28

En düşük yüzdelik dilim: 18,69

AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 308,04

En yüksek yüzdelik dilim: 41,73

En düşük yüzdelik dilim: 4,82

PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 307,82

En yüksek yüzdelik dilim: 41,82

En düşük yüzdelik dilim: 424,28

EKREM CEVAHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 307,45

En yüksek yüzdelik dilim: 41,97

En düşük yüzdelik dilim: 11,4

İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 306,82

En yüksek yüzdelik dilim: 42,33

En düşük yüzdelik dilim: 14,06

KAĞITHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANAOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 306,5

En yüksek yüzdelik dilim: 42,36

En düşük yüzdelik dilim: 15,92

SARAYBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 306,3

En yüksek yüzdelik dilim: 42,44

En düşük yüzdelik dilim: 15,67

ŞEHİT EROL OLÇOK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 306,18

En yüksek yüzdelik dilim: 42,49

En düşük yüzdelik dilim: 12,21

ZİNCİRLİKUYU İSOV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 304,4

En yüksek yüzdelik dilim: 43,24

En düşük yüzdelik dilim: 13,24

DR. NURETTİN ERK-PERİHAN ERK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 303,23

En yüksek yüzdelik dilim: 43,74

En düşük yüzdelik dilim: 13,62

ATAKENT İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 302,31

En yüksek yüzdelik dilim: 44,13

En düşük yüzdelik dilim: 13,54

İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 301,35

En yüksek yüzdelik dilim: 44,53

En düşük yüzdelik dilim: 27,59

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 301,35

En yüksek yüzdelik dilim: 44,54

En düşük yüzdelik dilim: 22,21

ŞEHİT EROL OLÇOK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 300,78

En yüksek yüzdelik dilim: 44,78

En düşük yüzdelik dilim: 24,78

ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 300,69

En yüksek yüzdelik dilim: 44,81

En düşük yüzdelik dilim: 20,58

SULTANAHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 300,52

En yüksek yüzdelik dilim: 44,89

En düşük yüzdelik dilim: 24,29

ATALAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 300,19

En yüksek yüzdelik dilim: 45,03

En düşük yüzdelik dilim: 25,22

SELİMİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 299,44

En yüksek yüzdelik dilim: 45,35

En düşük yüzdelik dilim: 12,25

İSOV DİNÇKÖK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 297,35

En yüksek yüzdelik dilim: 46,25

En düşük yüzdelik dilim: 17,07

YAKACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 297,24

En yüksek yüzdelik dilim: 46,3

En düşük yüzdelik dilim: 18,7

ZİNCİRLİKUYU İSOV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 296,59

En yüksek yüzdelik dilim: 46,59

En düşük yüzdelik dilim: 22,65

50. YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 296,42

En yüksek yüzdelik dilim: 46,66

En düşük yüzdelik dilim: 16,31

İDMİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 295,69

En yüksek yüzdelik dilim: 46,97

En düşük yüzdelik dilim: 19,01

SANDER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 294,16

En yüksek yüzdelik dilim: 47,63

En düşük yüzdelik dilim: 28,09

FİKRİYE-NÜZHET BİLGİNCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 293,93

En yüksek yüzdelik dilim: 47,73

En düşük yüzdelik dilim: 19,63

CAĞALOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 292,69

En yüksek yüzdelik dilim: 48,28

En düşük yüzdelik dilim: 27,71

SAMANDIRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SANCAKTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 292,67

En yüksek yüzdelik dilim: 48,29

En düşük yüzdelik dilim: 25,36

KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 292,02

En yüksek yüzdelik dilim: 48,58

En düşük yüzdelik dilim: 24,26

İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 291,8

En yüksek yüzdelik dilim: 48,68

En düşük yüzdelik dilim: 25

BAYRAMPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 289,97

En yüksek yüzdelik dilim: 49,47

En düşük yüzdelik dilim: 19,13

ALİBEYKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 288,86

En yüksek yüzdelik dilim: 49,97

En düşük yüzdelik dilim: 24,33

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 288,58

En yüksek yüzdelik dilim: 50,1

En düşük yüzdelik dilim: 29,27

KOCASİNAN ŞEHİT SAMET KIRBAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 288,52

En yüksek yüzdelik dilim: 50,13

En düşük yüzdelik dilim: 30,33

ÜMRANİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 288,34

En yüksek yüzdelik dilim: 50,21

En düşük yüzdelik dilim: 14,7

İSOV DİNÇKÖK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 287,34

En yüksek yüzdelik dilim: 50,64

En düşük yüzdelik dilim: 19,03

DR. NURETTİN ERK - PERİHAN ERK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 286,2

En yüksek yüzdelik dilim: 51,14

En düşük yüzdelik dilim: 14,63

ÜMRANİYE ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 285,72

En yüksek yüzdelik dilim: 51,36

En düşük yüzdelik dilim: 23,98

GÜNGÖREN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 284,56

En yüksek yüzdelik dilim: 51,88

En düşük yüzdelik dilim: 12,26

GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 282,73

En yüksek yüzdelik dilim: 52,71

En düşük yüzdelik dilim: 22,42

KAĞITHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 281,36

En yüksek yüzdelik dilim: 53,32

En düşük yüzdelik dilim: 27,19

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 281,17

En yüksek yüzdelik dilim: 53,41

En düşük yüzdelik dilim: 33,93

SİLİVRİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (SİLİVRİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 279,99

En yüksek yüzdelik dilim: 53,94

En düşük yüzdelik dilim: 9,61

TAŞDELEN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÇEKMEKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 278,95

En yüksek yüzdelik dilim: 54,42

En düşük yüzdelik dilim: 21,29

ATALAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 278,47

En yüksek yüzdelik dilim: 54,63

En düşük yüzdelik dilim: 37,39

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 277,52

En yüksek yüzdelik dilim: 55,06

En düşük yüzdelik dilim: 15,96

GÖZTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 277,49

En yüksek yüzdelik dilim: 55,08

En düşük yüzdelik dilim: 16,2

ŞEHİT ÖĞRETMEN HÜSEYİN AĞIRMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 277,18

En yüksek yüzdelik dilim: 55,22

En düşük yüzdelik dilim: 25,28

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 276,83

En yüksek yüzdelik dilim: 55,38

En düşük yüzdelik dilim: 32,27

İTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 274,98

En yüksek yüzdelik dilim: 56,23

En düşük yüzdelik dilim: 28,95

ALAATTİN - NİLÜFER KADAYIFCIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAĞCILAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 274,94

En yüksek yüzdelik dilim: 56,25

En düşük yüzdelik dilim: 28,37

AHMET SANİ GEZİCİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 273,2

En yüksek yüzdelik dilim: 57,05

En düşük yüzdelik dilim: 18,49

İTOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (TUZLA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 271,42

En yüksek yüzdelik dilim: 52,87

En düşük yüzdelik dilim: 29,78

RAUF DENKTAŞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 269,51

En yüksek yüzdelik dilim: 58,77

En düşük yüzdelik dilim: 24,97

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BEYKOZ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 266,55

En yüksek yüzdelik dilim: 60,16

En düşük yüzdelik dilim: 29,78

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI FRANSIZCA (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 265,08

En yüksek yüzdelik dilim: 60,83

En düşük yüzdelik dilim: 20,61

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ MELESKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 264,52

En yüksek yüzdelik dilim: 61,1

En düşük yüzdelik dilim: 28,18

CAĞALOĞLU GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 264,5

En yüksek yüzdelik dilim: 61,11

En düşük yüzdelik dilim: 17,46

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 263,78

En yüksek yüzdelik dilim: 61,46

En düşük yüzdelik dilim: 26,15

NURİ CINGILLIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 263,03

En yüksek yüzdelik dilim: 61,81

En düşük yüzdelik dilim: 37,19

İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 262,93

En yüksek yüzdelik dilim: 61,86

En düşük yüzdelik dilim: 35,09

GALATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 262,18

En yüksek yüzdelik dilim: 62,2

En düşük yüzdelik dilim: 30,19

ZEYTİNBURNU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 261,94

En yüksek yüzdelik dilim: 62,32

En düşük yüzdelik dilim: 30,02

MEHMET RIFAT EVYAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (SARIYER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 261,69

En yüksek yüzdelik dilim: 62,44

En düşük yüzdelik dilim: 28,14

ŞEYH ŞAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 260,08

En yüksek yüzdelik dilim: 63,19

En düşük yüzdelik dilim: 20,48

ARİF NİHAT ASYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 259,78

En yüksek yüzdelik dilim: 63,33

En düşük yüzdelik dilim: 23,72

SİYAVUŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 258,46

En yüksek yüzdelik dilim: 63,96

En düşük yüzdelik dilim: 13,22

İHKİB KAĞITHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 257,35

En yüksek yüzdelik dilim: 64,48

En düşük yüzdelik dilim: 36,92

NİŞANTAŞI RÜŞTÜ ÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 256,59

En yüksek yüzdelik dilim: 64,85

En düşük yüzdelik dilim: 29,25

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BEYKOZ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 256,29

En yüksek yüzdelik dilim: 64,99

En düşük yüzdelik dilim: 37,54

DR. OKTAY DURAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 255,77

En yüksek yüzdelik dilim: 65,24

En düşük yüzdelik dilim: 27,91

İSMET AKTAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 249,56

En yüksek yüzdelik dilim: 68,21

En düşük yüzdelik dilim: 27,84

İHKİB YENİBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 247,07

En yüksek yüzdelik dilim: 69,38

En düşük yüzdelik dilim: 31,28

BÜYÜKÇEKMECE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 243,57

En yüksek yüzdelik dilim: 71,07

En düşük yüzdelik dilim: 22,9

BAĞLARBAŞI PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEKİ VE TEKNİK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 235,43

En yüksek yüzdelik dilim: 74,98

En düşük yüzdelik dilim: 20,58

İBRAHİM MÜTEFERRİKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ATAŞEHİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 233,03

En yüksek yüzdelik dilim: 76,16

En düşük yüzdelik dilim: 33,56

HALİL KAYA GEDİK METAL TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 232,64

En yüksek yüzdelik dilim: 76,35

En düşük yüzdelik dilim: 27,2

CAĞALOĞLU GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (FATİH)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 231,5

En yüksek yüzdelik dilim: 76,91

En düşük yüzdelik dilim: 16,28

GÜLTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 230,7

En yüksek yüzdelik dilim: 77,29

En düşük yüzdelik dilim: 47,29

BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 223,67

En yüksek yüzdelik dilim: 80,75

En düşük yüzdelik dilim: 12,15

DOÇ DR. BURHAN BAHRİYELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 223,47

En yüksek yüzdelik dilim: 80,85

En düşük yüzdelik dilim: 23,06

KÜÇÜKÇEKMECE KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 223,17

En yüksek yüzdelik dilim: 80,90

En düşük yüzdelik dilim: 28,08

ŞİLE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ŞİLE)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 221,85

En yüksek yüzdelik dilim: 81,63

En düşük yüzdelik dilim: 20,6

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (BEYOĞLU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 220,84

En yüksek yüzdelik dilim: 82,12

En düşük yüzdelik dilim: 32,72

HAYRİYE DURUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 218,44

En yüksek yüzdelik dilim: 83,29

En düşük yüzdelik dilim: 22,23

İHKİB KAĞITHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (KAĞITHANE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 215,11

En yüksek yüzdelik dilim: 84,87

En düşük yüzdelik dilim: 25,97

NAHİT MENTEŞE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 209,15

En yüksek yüzdelik dilim: 87,61

En düşük yüzdelik dilim: 42,81

İDMİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ZEYTİNVURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 208,49

En yüksek yüzdelik dilim: 87,92

En düşük yüzdelik dilim: 58,41

CEMİL MERİÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (GÜNGÖREN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 203,44

En yüksek yüzdelik dilim: 90,15

En düşük yüzdelik dilim: 21,54

ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP BALKAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 200,89

En yüksek yüzdelik dilim: 91,21

En düşük yüzdelik dilim: 39,87

İHKİB YENİBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 200,69

En yüksek yüzdelik dilim: 91,29

En düşük yüzdelik dilim: 46,56

MEDİHA ENGİZER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (MALTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 192,3

En yüksek yüzdelik dilim: 94,35

En düşük yüzdelik dilim: 32,91

MALTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (MALTEPE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 191,61

En yüksek yüzdelik dilim: 94,58

En düşük yüzdelik dilim: 30,85

KEMERBURGAZ HALİS KUTMANGİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (EYÜPSULTAN)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 186,72

En yüksek yüzdelik dilim: 95,98

En düşük yüzdelik dilim: 29,59

İSTANBUL TİCARET ODASI BEYLİKDÜZÜ OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 186

En yüksek yüzdelik dilim: 96,17

En düşük yüzdelik dilim: 30,41

ŞEHİT BURAK CANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 181,4

En yüksek yüzdelik dilim: 97,21

En düşük yüzdelik dilim: 7,64

KABATAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 178,77

En yüksek yüzdelik dilim: 97,7

En düşük yüzdelik dilim: 34,7

TRİSAD TEKSTİL TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 177,58

En yüksek yüzdelik dilim: 97,9

En düşük yüzdelik dilim: 39,12

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 173,7

En yüksek yüzdelik dilim: 98,44

En düşük yüzdelik dilim: 25,66

DOÇ. DR. BURHAN BAHRİYELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 173,22

En yüksek yüzdelik dilim: 98,49

En düşük yüzdelik dilim: 22,11

İDMİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI (GAZİOSMANPAŞA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 165,38

En yüksek yüzdelik dilim: 99,2

En düşük yüzdelik dilim: 49,06

PAGEV PLASTİK TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 164,67

En yüksek yüzdelik dilim: 99,24

En düşük yüzdelik dilim: 42,2

ESENLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (ESENLER)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 163,29

En yüksek yüzdelik dilim: 99,32

En düşük yüzdelik dilim: 38,31

TASEV AYAKKABI VE SARAVİYE TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 146,99

En yüksek yüzdelik dilim: 99,7

En düşük yüzdelik dilim: 28,56

NUH KUŞÇULU SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (PENDİK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 100

En yüksek yüzdelik dilim: 99,75

En düşük yüzdelik dilim: 23,88

ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP BALKAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 100

En yüksek yüzdelik dilim: 99,75

En düşük yüzdelik dilim: 31,03