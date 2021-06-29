2021 lise taban puanları açıklandı mı? Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları 2021

Milyonlarca adayın gündeminde 2021 lise taban puanları var. Anadolu, İmam Hatip ve Fen Lisesine yerleşmeyen isteyen bir çok aday liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Peki Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları 2021 açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimlerini henüz açıklamadı. Tercih dönemi başladığında MEB okulların puan, kontenjan ve yüzdelik dilimlerini de açıklayacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

LGS sınavı 6 Haziran'da uygulanmıştı. Sonuçlar ise 30 Haziran'da açıklanacak. Tercihler de en geç 5 Temmuz'da başlayacak.

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

0,03 yüzdelik dilimdeki bir aday Türkiye'deki dilediği bir okulda okuma hakkına sahip olur. En iyi okullarda eğitim görebilmek için LGS'de yüzdelik dilim önem arz ediyor. Adayların aldıkları puanlar kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları da önemlidir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, kısaca adayın ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifadesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin adayın katıldığı LGS'de 104 binlik bir sıralamaya giren aday ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer alır.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS taban ve tavan puanları ile lise kontenjanları önümüzdeki günlerde açıklanacak. 30 Haziran'da da e-okul üzerinden yüzdelik dilimlerin duyurulması bekleniyor.

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