2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111551097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 111551097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 196,5065

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1627617

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111551097

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Akçadağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,5065

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1627617

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,02971

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1481824

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26