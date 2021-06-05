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2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111550363

111550363 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111550363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi     Akçadağ Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 111550363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 222,87401

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1262014

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550363   

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Akçadağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,87401

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1262014

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,22764

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1234105

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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