2021 Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 204110023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 317,55033

Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 391,65499

Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 215002

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204110023

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,55033

Tavan Puan: 391,65499

Başarı Sıralaması: 215002

Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0

Yerleşen 2020 – 2021: 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,50954

Tavan Puan: 305,38528

Başarı Sıralaması: 269044

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,55841

Tavan Puan: 318,19002

Başarı Sıralaması : 228000

Kontenjan 2018 : 27+0

Yerleşen 2018 : 27

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,48791

Tavan Puan: 339,61725

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 134264

Kontenjan 2017 : 28+0

Yerleşen 2017 : 28

Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.