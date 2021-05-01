2021 Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110889
204110889 | Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204110889 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 359,30817
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 447,41767
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 146120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204110889
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,30817
Tavan Puan: 447,41767
Başarı Sıralaması: 146120
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0
Yerleşen 2020 – 2021: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,09607
Tavan Puan: 361,52630
Başarı Sıralaması: 211369
Kontenjan 2019: 26+0
Yerleşen 2019: 26
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 267,89306
Tavan Puan: 337,40549
Başarı Sıralaması : 230000
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,92979
Tavan Puan: 318,99711
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 195451
Kontenjan 2017 : 22+0
Yerleşen 2017 : 22
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.