2021 Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 204111075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Gemi ve Yat Tasarımı Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 347,56151

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 389,43924

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 162453

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204111075

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,56151

Tavan Puan: 389,43924

Başarı Sıralaması: 162453

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,59736

Tavan Puan: 354,99414

Başarı Sıralaması: 133279

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,40743

Tavan Puan: 318,61255

Başarı Sıralaması : 145000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,4624

Tavan Puan: 353,51625

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 123480

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.