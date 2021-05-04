2021 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110402

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204110402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 245,67635

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 264,02623

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 446854

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204110402

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,67635

Tavan Puan: 264,02623

Başarı Sıralaması: 446854

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,78589

Tavan Puan: 242,87752

Başarı Sıralaması: 469361

Kontenjan 2019: 21+0

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 237,93953

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 80+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,7319

Tavan Puan: 273,28134

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 608960

Kontenjan 2017 : 80+0

Yerleşen 2017 : 80

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.