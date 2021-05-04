2021 Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204111436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 48+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 256,04786

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 301,24876

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 398005

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204111436

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,04786

Tavan Puan: 301,24876

Başarı Sıralaması: 398005

Kontenjan 2020 – 2021 : 48+0

Yerleşen 2020 – 2021: 48

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,85442

Tavan Puan: 287,58154

Başarı Sıralaması: 376946

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,26252

Tavan Puan: 252,11741

Başarı Sıralaması : 366000

Kontenjan 2018 : 26+0

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,92388

Tavan Puan: 289,70878

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 268028

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.