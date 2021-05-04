2021 Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111436
204111436 | Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204111436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 48+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 256,04786
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 301,24876
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 398005
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204111436
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,04786
Tavan Puan: 301,24876
Başarı Sıralaması: 398005
Kontenjan 2020 – 2021 : 48+0
Yerleşen 2020 – 2021: 48
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,85442
Tavan Puan: 287,58154
Başarı Sıralaması: 376946
Kontenjan 2019: 30+0
Yerleşen 2019: 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,26252
Tavan Puan: 252,11741
Başarı Sıralaması : 366000
Kontenjan 2018 : 26+0
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,92388
Tavan Puan: 289,70878
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 268028
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.