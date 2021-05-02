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2021 Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111172

204111172 | Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204111172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 349,54239

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 417,71997

Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 159533

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204111172   

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,54239

Tavan Puan: 417,71997

Başarı Sıralaması: 159533

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,17257

Tavan Puan: 362,21329

Başarı Sıralaması:  113522

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 329,22475

Tavan Puan: 340,48828

Başarı Sıralaması :  115000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,0916

Tavan Puan: 371,79674

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  122705

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

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Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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