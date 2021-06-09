2021 Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204150949

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 204150949 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Moda Tasarımı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 19 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 217,67449

Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Maltepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1331611

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150949

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,67449

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1331611

Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 19

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,7211

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1608280

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10