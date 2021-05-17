2021 Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204112231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 204112231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 44+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 44 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 348,69853

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 386,24109

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 66779

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204112231

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,69853

Tavan Puan: 386,24109

Başarı Sıralaması: 66779

Kontenjan 2020 – 2021 : 44+0

Yerleşen 2020 – 2021: 44

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,24829

Tavan Puan: 385,26338

Başarı Sıralaması: 89234

Kontenjan 2019: 26+0

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,71718

Tavan Puan: 368,90143

Başarı Sıralaması : 103000

Kontenjan 2018 : 28+0

Yerleşen 2018 : 28

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,94237

Tavan Puan: 386,43052

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 113035

Kontenjan 2017 : 45+0

Yerleşen 2017 : 45

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.