2021 İstanbul Bilgi Üni. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2025123212021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111611553Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Mayıs 2021 Pazar2021 Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200590173Şans Topu çekiliş sonuçları 16 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi2021 Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1034109152021 Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210959Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset yağmur sonrası ortaya çıktı!Taşlama ve Alet Bilemecisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410232
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204112222

2021 Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204112222

204112222 | Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204112222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 204112222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 424,54585

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 489,32624

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 4505

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204112222   

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,54585

Tavan Puan: 489,32624

Başarı Sıralaması: 4505

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,11219

Tavan Puan: 437,60126

Başarı Sıralaması:  6260

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,91587

Tavan Puan: 442,92103

Başarı Sıralaması :  6440

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,83717

Tavan Puan: 446,22245

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  13255

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT