2021 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204111039
204111039 | Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 204111039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 339,61376
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 361,11905
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 158882
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204111039
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 339,61376
Tavan Puan: 361,11905
Başarı Sıralaması: 158882
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,06982
Tavan Puan: 361,09213
Başarı Sıralaması: 86658
Kontenjan 2019: 2+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 316,33731
Tavan Puan: 340,54691
Başarı Sıralaması : 139000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,06412
Tavan Puan: 364,68858
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 89036
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.