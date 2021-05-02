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2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102530199

102530199 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102530199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102530199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,37705

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 374,47607

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 170518

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530199   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 342,37705

Tavan Puan: 374,47607

Başarı Sıralaması: 170518

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,06239

Tavan Puan: 336,84781

Başarı Sıralaması:  174893

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,96497

Tavan Puan: 323,93645

Başarı Sıralaması :  156000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,53228

Tavan Puan: 378,97152

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  129640

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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