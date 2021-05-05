2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510547

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102510547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 0

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510547

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,7684

Tavan Puan: 263,76840

Başarı Sıralaması: 288395

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,86682

Tavan Puan: 272,86682

Başarı Sıralaması : 216000

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 0

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.