2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510123
102510123 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 102510123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 234,07681
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 282,92847
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 721082
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510123
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,07681
Tavan Puan: 282,92847
Başarı Sıralaması: 721082
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,49557
Tavan Puan: 280,29057
Başarı Sıralaması: 714884
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 259,55802
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 106
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,86107
Tavan Puan: 324,58601
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 342932
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.