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2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510274

102510274 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102510274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 258,46216

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 300,09129

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 520631

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510274   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,46216

Tavan Puan: 300,09129

Başarı Sıralaması: 520631

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,53309

Tavan Puan: 332,58248

Başarı Sıralaması:  454268

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,54356

Tavan Puan: 310,41929

Başarı Sıralaması :  429000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,89643

Tavan Puan: 344,66242

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  207812

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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