2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 102510089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 265,88028

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 278,94459

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 358051

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510089

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,88028

Tavan Puan: 278,94459

Başarı Sıralaması: 358051

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,4837

Tavan Puan: 259,08144

Başarı Sıralaması: 373814

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,30578

Tavan Puan: 244,51734

Başarı Sıralaması : 396000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,72479

Tavan Puan: 253,34959

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 257603

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.