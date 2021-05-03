2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510089
102510089 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 102510089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 265,88028
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 278,94459
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 358051
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510089
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,88028
Tavan Puan: 278,94459
Başarı Sıralaması: 358051
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,4837
Tavan Puan: 259,08144
Başarı Sıralaması: 373814
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,30578
Tavan Puan: 244,51734
Başarı Sıralaması : 396000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,72479
Tavan Puan: 253,34959
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 257603
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.