2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510105
102510105 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 102510105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 276,29116
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 400,66504
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 335583
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510105
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 276,29116
Tavan Puan: 400,66504
Başarı Sıralaması: 335583
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,6228
Tavan Puan: 346,95403
Başarı Sıralaması: 286951
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,51266
Tavan Puan: 329,54189
Başarı Sıralaması : 270000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,36654
Tavan Puan: 416,98162
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 256846
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.