2021 Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107110051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,20112

Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 360,68957

Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 217688

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110051

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,20112

Tavan Puan: 360,68957

Başarı Sıralaması: 217688

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,9267

Tavan Puan: 313,25782

Başarı Sıralaması: 232227

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,12559

Tavan Puan: 296,07941

Başarı Sıralaması : 232000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,2514

Tavan Puan: 342,00904

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 217646

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.