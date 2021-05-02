2021 Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110051
107110051 | Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107110051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,20112
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 360,68957
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 217688
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107110051
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,20112
Tavan Puan: 360,68957
Başarı Sıralaması: 217688
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,9267
Tavan Puan: 313,25782
Başarı Sıralaması: 232227
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 267,12559
Tavan Puan: 296,07941
Başarı Sıralaması : 232000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,2514
Tavan Puan: 342,00904
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 217646
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.