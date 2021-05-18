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2021 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110139

107110139 | Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin  ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 107110139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 289,63829

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 404,34789

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 263835

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110139   

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,63829

Tavan Puan: 404,34789

Başarı Sıralaması: 263835

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,65908

Tavan Puan: 444,35453

Başarı Sıralaması:  211421

Kontenjan 2019:  150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,98282

Tavan Puan: 391,44682

Başarı Sıralaması :  183000

Kontenjan 2018 :  150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,65954

Tavan Puan: 468,29354

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  107699

Kontenjan 2017 :  150+4

Yerleşen 2017 : 154

taban-puan.jpg

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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