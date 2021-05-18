2021 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110139
107110139 | Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107110139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 289,63829
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 404,34789
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 263835
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107110139
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,63829
Tavan Puan: 404,34789
Başarı Sıralaması: 263835
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,65908
Tavan Puan: 444,35453
Başarı Sıralaması: 211421
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,98282
Tavan Puan: 391,44682
Başarı Sıralaması : 183000
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,65954
Tavan Puan: 468,29354
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 107699
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.