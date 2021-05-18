2021 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107110139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 289,63829

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 404,34789

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 263835

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110139

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,63829

Tavan Puan: 404,34789

Başarı Sıralaması: 263835

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,65908

Tavan Puan: 444,35453

Başarı Sıralaması: 211421

Kontenjan 2019: 150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,98282

Tavan Puan: 391,44682

Başarı Sıralaması : 183000

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,65954

Tavan Puan: 468,29354

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 107699

Kontenjan 2017 : 150+4

Yerleşen 2017 : 154

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.