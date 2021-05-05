2021 Marmara Üni. Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107290346

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107290346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 249,08506

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290346

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 249,08506

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 1

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.