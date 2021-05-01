2021 Marmara Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107290206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107290206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 12+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 370,01577

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 425,48952

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 132406

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290206

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,01577

Tavan Puan: 425,48952

Başarı Sıralaması: 132406

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+1

Yerleşen 2020 – 2021: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,15238

Tavan Puan: 388,61503

Başarı Sıralaması: 133884

Kontenjan 2019: 12+1

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,64647

Tavan Puan: 417,59552

Başarı Sıralaması : 122000

Kontenjan 2018 : 12+1

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.