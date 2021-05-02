2021 Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107210923

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107210923 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 13+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 337,21709

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 425,48455

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 178808

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210923

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,21709

Tavan Puan: 425,48455

Başarı Sıralaması: 178808

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+1

Yerleşen 2020 – 2021: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,63472

Tavan Puan: 395,80530

Başarı Sıralaması: 166361

Kontenjan 2019: 13+1

Yerleşen 2019: 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,41817

Tavan Puan: 353,49920

Başarı Sıralaması : 150000

Kontenjan 2018 : 13+1

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,53186

Tavan Puan: 353,90319

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130919

Kontenjan 2017 : 13+1

Yerleşen 2017 : 14

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.