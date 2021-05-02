2021 Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107210923
107210923 | Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107210923 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 13+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 337,21709
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 425,48455
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 178808
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210923
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,21709
Tavan Puan: 425,48455
Başarı Sıralaması: 178808
Kontenjan 2020 – 2021 : 13+1
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,63472
Tavan Puan: 395,80530
Başarı Sıralaması: 166361
Kontenjan 2019: 13+1
Yerleşen 2019: 14
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,41817
Tavan Puan: 353,49920
Başarı Sıralaması : 150000
Kontenjan 2018 : 13+1
Yerleşen 2018 : 14
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,53186
Tavan Puan: 353,90319
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 130919
Kontenjan 2017 : 13+1
Yerleşen 2017 : 14
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.