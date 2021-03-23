2021 Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107210508 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 499,97217

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 515,93653

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15736

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210508

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 499,97217

Tavan Puan: 515,93653

Başarı Sıralaması: 15736

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,84356

Tavan Puan: 490,47223

Başarı Sıralaması: 19082

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 452,76973

Tavan Puan: 478,11921

Başarı Sıralaması : 22900

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,45351

Tavan Puan: 470,48198

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 25177

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.