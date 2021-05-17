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2021 Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210041

107210041 | Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Atatürk Eğitim Fakültesi   Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 107210041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Öğretmenliği    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 383,10199

Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 420,37196

Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 22941

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210041   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,10199

Tavan Puan: 420,37196

Başarı Sıralaması: 22941

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,59215

Tavan Puan: 431,27949

Başarı Sıralaması:  22570

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 383,74171

Tavan Puan: 419,58287

Başarı Sıralaması :  18000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,43885

Tavan Puan: 467,08691

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  23528

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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