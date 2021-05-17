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2021 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210474

107210474 | Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 107210474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 105+3 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: 355,25175

Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 414,42237

Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: 55480

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210474   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,25175

Tavan Puan: 414,42237

Başarı Sıralaması: 55480

Kontenjan 2020 – 2021 : 105+3

Yerleşen 2020 – 2021: 108

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,49496

Tavan Puan: 407,02108

Başarı Sıralaması:  55578

Kontenjan 2019:  105+3

Yerleşen 2019: 108

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,24265

Tavan Puan: 391,43333

Başarı Sıralaması :  65800

Kontenjan 2018 :  105+3

Yerleşen 2018 : 108

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,58298

Tavan Puan: 465,28455

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  71367

Kontenjan 2017 :  105+3

Yerleşen 2017 : 108

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Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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