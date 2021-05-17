2021 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210474
107210474 | Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 107210474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 105+3 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 355,25175
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 414,42237
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 55480
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210474
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 355,25175
Tavan Puan: 414,42237
Başarı Sıralaması: 55480
Kontenjan 2020 – 2021 : 105+3
Yerleşen 2020 – 2021: 108
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,49496
Tavan Puan: 407,02108
Başarı Sıralaması: 55578
Kontenjan 2019: 105+3
Yerleşen 2019: 108
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,24265
Tavan Puan: 391,43333
Başarı Sıralaması : 65800
Kontenjan 2018 : 105+3
Yerleşen 2018 : 108
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,58298
Tavan Puan: 465,28455
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71367
Kontenjan 2017 : 105+3
Yerleşen 2017 : 108
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.