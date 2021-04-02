2021 Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 107211224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , İç Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 381,08364

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 420,37452

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 119454

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211224

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,08364

Tavan Puan: 420,37452

Başarı Sıralaması: 119454

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,28037

Tavan Puan: 401,56630

Başarı Sıralaması: 103347

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,58063

Tavan Puan: 376,85067

Başarı Sıralaması : 90400

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,42109

Tavan Puan: 402,02596

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 77049

Kontenjan 2017 : 34+1

Yerleşen 2017 : 35

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.