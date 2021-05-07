2021 Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210411

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 107210411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 95+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 98 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 397,00937

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 438,41164

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 40326

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210411

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,00937

Tavan Puan: 438,41164

Başarı Sıralaması: 40326

Kontenjan 2020 – 2021 : 95+3

Yerleşen 2020 – 2021: 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,0057

Tavan Puan: 424,65378

Başarı Sıralaması: 51669

Kontenjan 2019: 95+3

Yerleşen 2019: 98

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,58568

Tavan Puan: 418,02142

Başarı Sıralaması : 56300

Kontenjan 2018 : 95+3

Yerleşen 2018 : 98

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,30026

Tavan Puan: 432,73691

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 51215

Kontenjan 2017 : 95+3

Yerleşen 2017 : 98

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.