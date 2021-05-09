2021 Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107290338
107290338 | Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107290338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 267,56458
Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 322,74048
Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 459847
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107290338
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,56458
Tavan Puan: 322,74048
Başarı Sıralaması: 459847
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,62303
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 491297
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,65601
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 594000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,86225
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 596846
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.