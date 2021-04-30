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2021 Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210298

107210298 | Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210298

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 107210298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 374,15096

Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 422,55001

Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 127525

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210298   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,15096

Tavan Puan: 422,55001

Başarı Sıralaması: 127525

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,96295

Tavan Puan: 451,17178

Başarı Sıralaması:  135522

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,91859

Tavan Puan: 396,29116

Başarı Sıralaması :  132000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,73011

Tavan Puan: 473,94141

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  116620

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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