2021 Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211039
107211039 | Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107211039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Tekstil Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Tekstil Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 370,44875
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 506,36584
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 131887
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107211039
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,44875
Tavan Puan: 506,36584
Başarı Sıralaması: 131887
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,87216
Tavan Puan: 410,65572
Başarı Sıralaması: 144537
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: 47
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 280,37081
Tavan Puan: 327,23454
Başarı Sıralaması : 197000
Kontenjan 2018 : 45+2
Yerleşen 2018 : 47
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,84561
Tavan Puan: 344,72149
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 166187
Kontenjan 2017 : 45+2
Yerleşen 2017 : 47
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.