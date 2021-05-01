2021 Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211039

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107211039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Tekstil Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Tekstil Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 370,44875

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 506,36584

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 131887

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211039

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,44875

Tavan Puan: 506,36584

Başarı Sıralaması: 131887

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,87216

Tavan Puan: 410,65572

Başarı Sıralaması: 144537

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,37081

Tavan Puan: 327,23454

Başarı Sıralaması : 197000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,84561

Tavan Puan: 344,72149

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 166187

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.